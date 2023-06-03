«Милан» объявил о расставании с Ибрагимовичем

41-летний шведский нападающий итальянского клуба «Милан» Златан Ибрагимович покинет его по завершении сезона. Об этом сообщил клуб. Швед покинет «Милан» после финального матча сезона против «Вероны».

«Завтра вечером после финальной игры сезона... "Милан" попрощается со Златаном Ибрагимовичем на небольшой церемонии»,— говорится в заявлении «Милана», поблагодарившего шведа за игру (цитата по AFP).

Ибрагимович участвовал в четырех чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012 и 2016) и двух чемпионатах мира (2002 и 2006). Лучший бомбардир в истории национальной сборной Швеции. Выступал за итальянский «Ювентус», испанскую «Барселону», французский «Пари Сен-Жермен», английский «Манчестер Юнайтед» и другие клубы.

В этом сезоне нападающий почти не выступал за команду из-за травм, после операции на левом колене в мае 2022 года Златан Ибрагимович вернулся в строй в феврале. Проведя матч в марте против «Удинезе» (в нем швед стал самым возрастным бомбардиром в истории Серии А), он получил травму голени на предматчевой разминке в апреле.

Мария Федотова