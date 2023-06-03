Россиянка Хузина завоевала золотую медаль на чемпионате мира по тхэквондо

Российская спортсменка Лилия Хузина завоевала золотую медаль проходящего в Баку чемпионата мира по тхэквондо. Она победила бразильянку Каролин Сантос в финальной схватке в весовой категории до 62 кг.

Хузина — первая победительница турнира среди российских тхэквондистов, сообщает «Матч ТВ». На пути к победе она также победила в полуфинале британку Аалию Паэлл, которая считается одной из сильнейших спортсменок в ее весовой категории (Пауэлл в итоге завоевала бронзовую медаль мирового первенства).

Еще один российский тхэквондист – Кадырбек Дауров – сегодня, 3 июня, завоевал бронзу в категории до 74 кг, уступив в полуфинале сербу Стефану Такову. До этого российские спортсмены завоевали на турнире еще две бронзовые медали.

Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе — без использования национальных флагов и гимнов. Успешное выступление на турнире дает спортсменам рейтинговые очки, в соответствии с которыми вскоре будут отбираться участники соревнований по тхэквондо на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Александр Кислов