«Тинькофф» введет комиссию в 1% за пополнение счета наличными в долларах и евро

«Тинькофф» с 5 июня введет комиссию в размере 1% за пополнение счетов в долларах США и евро. Речь идет о держателях расчетных карт с тарифным планом ТПС 3.0 в этих двух валютах.

Комиссия будет взиматься за пополнение счета через банкоматы и сервисы «Тинькофф», а также через кассово-инкассаторский центр банка, если валюта внесения соответствует валюте пополняемого счета.

Сейчас комиссии за внесение валюты на счет нет, но сделать это можно только через банкоматы, пояснили изданию Frank Media в колл-центре банка.

Мария Федотова