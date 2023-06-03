Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Тинькофф» введет комиссию в 1% за пополнение счета наличными в долларах и евро

«Тинькофф» с 5 июня введет комиссию в размере 1% за пополнение счетов в долларах США и евро. Речь идет о держателях расчетных карт с тарифным планом ТПС 3.0 в этих двух валютах.

Комиссия будет взиматься за пополнение счета через банкоматы и сервисы «Тинькофф», а также через кассово-инкассаторский центр банка, если валюта внесения соответствует валюте пополняемого счета.

Сейчас комиссии за внесение валюты на счет нет, но сделать это можно только через банкоматы, пояснили изданию Frank Media в колл-центре банка.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...