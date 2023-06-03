В Волгограде три человека пострадали при стрельбе в кафе

В Волгограде посетитель одного из местных кафе в ходе конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета. Как сообщили в региональном управлении МВД, ранения получили три человека, обстоятельства происшедшего сейчас выясняются.

«Вечером 2 июня 2023 года в полицию поступило сообщение о конфликте в кафе по ул. Вучетича Красноармейского района, в ходе которого неизвестный произвел выстрелы из предмета, схожего с травматическим пистолетом. В больницу с ранениями различных частей тела доставлены трое жителей Светлоярского района: мужчины 2005 г.р., 1979 г.р. и 1999 г.р.»,— сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Волгоградской области.

По данным Минздрава области, двое пострадавших после проведенного обследования были направлены на амбулаторное лечение, третий отказался от госпитализации.

Как сообщает издание V1.ru, инцидент произошел в кафе Black Lion. В нем отмечали день рождения две компании, между ними завязалась ссора, в ходе которой один из ее участников открыл огонь из травматического пистолета. Отмечается, что один из пострадавших после случившегося «был весь в крови» и выбежал на улицу в поисках помощи.

Александр Кислов