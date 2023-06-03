Пригожин сообщил, что уладил конфликт с руководством Чечни

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что он созвонился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По его словам, они договорились «спустить конфликт на тормозах». Ранее чеченские политики и военные резко отреагировали на слова Евгения Пригожина о том, что ему неизвестно местоположение бойцов «Ахмата» и их возможности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Евгений Пригожин рассказал, что командиров ЧВК «Вагнер» после заявления чеченских политиков «трясло и колбасило», что могло привести к конфликтам «любого уровня». «Поверьте мне, при разборках между «Ахматом» и ЧВК «Вагнер» победитель был бы очевиден, но крови было бы пролито достаточно много»,— сказал Евгений Пригожин, его ответ публикует пресс-служба.

По его словам, этот конфликт «открыл ящик Пандоры». «Совершенно мудро Рамзан сделал, что он мне в этот же день позвонил, мы с ним переговорили, и все пошло на тормозах, как вы видите»,— рассказал он. Евгений Пригожин заявил, что до этого никто оскорбительно об «Ахмате» не отзывался.

«Безусловно, высказывания, которые были, они достаточно провокационные, было понятно, что пытаются меня задеть и вывести на риторику 90-х — так сказать, на стрелку приезжай, поговорим по-мужски. Почему я молчал? Любые межнациональные конфликты в России гасятся потом очень долго»,— сказал господин Пригожин. Он добавил, что если «подобные выходки» будут продолжаться, то на стрелки он не поедет, поскольку «наездился на них в 90-е».

По мнению Евгения Пригожина, конфликт мог быть спровоцирован «одной из башен Кремля», потому что незадолго до этого глава ЧВК обратился в прокуратуру из-за ошибок Минобороны. Он отметил, что в обращении депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова была упомянута критика основателя ЧВК в адрес Минобороны. В частности, Адам Делимханов говорил, что «Ахмату» в первое время тоже было сложно, но проблемы были решены вместе с Минобороны.

Евгений Пригожин заявил, что критикой Минобороны он будет заниматься и дальше — потому что, по его словам, ЧВК не получала снаряды, что привело к многочисленным жертвам. Кроме того, по мнению господина Пригожина, Минобороны допустило сдачу уже занятых земель и позволяет захватывать Белгородскую область. «Гибнет мирное население в Белгороде. Минобороны ничего не может сделать, потому что оно не существует, оно в хаосе»,— отметил он. В связи с этим он пообещал продолжить критику Минобороны.

«А что касается взрослых, серьезных решений, если это потребуется, то, конечно, мы будем не без благословения россиян отстаивать свои интересы, если вдруг дальше будет оскорбительная лексика»,— заметил господин Пригожин.

1 июня Адам Делимханов, а также спикер чеченского парламента Магомед Даудов и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов выступили с критикой Евгения Пригожина. Поводом для конфликта стал ответ господина Пригожина на вопрос о том, действительно ли силы «Ахмата» способны взять под контроль ДНР. Он говорил об этом накануне, 31 мая. «Я никак не могу комментировать, где будут находиться "ахматовцы", я не погружен в эти детали, все подразделения держат их в секрете. Это нормальная ситуация во время войны»,— ответил он.

Анастасия Ларина