Боррель высказался против «мира капитуляции» в конфликте Украины и России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что в случае прекращения поставок оружия на Украину конфликт с Россией закончится для нее «миром капитуляции». По его мнению, в этом случае Украина превратится во вторую Белоруссию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Жозеп Боррель

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Вопрос не в том, чтобы завершить войну, а в том, как мы завершим войну»,— сказал господин Боррель, выступая 3 июня на форуме «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре. По его словам, сейчас завершить конфликт «очень легко» — просто прекратить поставки вооружения на Украину.

После он задался вопросом, важно ли оказывать Украине военную поддержку. «Если это важно, тогда мы не можем прекратить военную поддержку Украины, потому что мы не хотим мира, который станет миром капитуляции, мира, который сделает Украину второй Белоруссией»,— сказал Жозеп Боррель (его выступление транслировалось на сайте форума).

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».