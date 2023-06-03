Henkel может вернуть себе пермский завод

Немецкая компания Henkel может выкупить свои предприятия в России, одно из которых расположено в Перми, в течение десяти лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью гендиректора Henkel Карстена Кнобеля газете Rheinische Post. Господин Кнобель пояснил, что опцион обратного выкупа активов был частью соглашения о продаже российского бизнеса Henkel консорциуму местных инвесторов, и компания может воспользоваться этой возможностью в случае значительного улучшения отношений с РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О намерении вывести из РФ свой бизнес компания Henkel заявила в апреле 2022 года. В начале мая 2023-го компания завершила продажу российских активов консорциуму из трех инвесткомпаний: Kismet Capital Group инвестора Ивана Таврина, Elbrus Services, принадлежащей сооснователю Elbrus Capital Дмитрию Крюкову, и Augment Investments, подконтрольной совладельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину, структуры которого ранее выкупили краснокамский бумкомбинат «Кама». Цена сделки составила 54 млрд руб. (около €600 млн).

Henkel производит косметику, бытовую химию и клеевые материалы под брендами Persil, Bref, Vernel, «Пемолюкс», «Пемос», «Ласка», «Дени», «Момент» и другими. Пермское предприятие Henkel было создано в начале 2000-х на базе завода «Пемос». Сегодня оно является одним из крупнейших производителей средств для стирки в России.