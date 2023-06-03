На Украине рассказали про «план Б» по зерновой сделке без участия России

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский сообщил, что Россия ограничила регистрацию судов по зерновой сделке. По его словам, для отмены ограничений Россия требует возобновить экспорт аммиачных удобрений. В связи с этим министр не исключил, что Украина приступит к «плану Б», который подразумевает исключение России из сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Сольский

Фото: Sergiy Voloshyn, Reuters Николай Сольский

Фото: Sergiy Voloshyn, Reuters

«Мы будем готовы к плану Б, который зависит от нас, зависит от ООН. Не думаю, что мы будем бездействовать, если так будет продолжаться в ближайшем будущем»,— сказал господин Сольский вчера, 2 июня, интервью Reuters. Он пояснил, что «план Б» исключает из этих отношений «четвертую сторону», имея в виду Россию.

Господин Сольский рассказал, что «план Б» подразумевает предоставление гарантий перевозчикам. Для этого на Украине, по его словам, создан специальный фонд в $547 млн. При этом господин Сольский подчеркнул, что этот вариант остается на тот случай, когда Украине «будет нечего терять», а пока она стремится к тому, чтобы зерновая сделка выполнялась в нынешнем формате.

18 мая действие зерновой сделки было продлено еще на два месяца. Для следующего продления МИД России требует: допустить российские суда в зарубежные порты, изменить условия страхования сухогрузов, подключить Россельхозбанк к SWIFT, запустить аммиакопровод Тольятти—Одесса.

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