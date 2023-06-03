Доцента СПбГУ Михаила Белоусова уволили за дискредитацию российской армии

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) расторг трудовой договор с преподавателем Михаилом Белоусовым после решения вузовской комиссии по этике, признавший доцента дискредитировавшим российскую армию. На ученого пожаловались студенты после того, как он якобы поддерживал армию на фоне траура по погибшему на военной операции студенту СПбГУ Федору Соломонову.

«Ректором Николаем Кропачевым подписан приказ об увольнении доцента Кафедры истории России с древнейших времен до XX века Института истории М.С. Белоусова из СПбГУ»,— говорится в сообщении пресс-службы вуза.

В конце мая в Telegram-каналах стали распространять скриншот переписки, в которой якобы участвовал Михаил Белоусов. В ней пользователь под таким же именем называл омерзительным «прямое и открытое одобрение рашизма» и высказывал поддержку ВСУ. Сам господин Белоусов заявлял, что к указанной странице не имеет никакого отношения. Комиссия СПбГУ после проверки пришла к выводу, что информация от студентов касательно преподавателя «нашла свое подтверждение», а господин Белоусов «не смог представить убедительных возражений».

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