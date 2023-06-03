Microsoft прекратит поддержку голосового помощника Cortana для Windows в 2023 году

Американская корпорация Microsoft объявила, что в конце 2023 года голосовой помощник Cortana перестанет поддерживаться в Windows в качестве отдельного приложения. В компании собираются сосредоточиться на инструменте Windows Copilot, который является полноценным ИИ-помощником.

Голосовой помощник Cortana появился в Windows в 2015 году, однако не сумел завоевать популярность. В марте 2021 года Microsoft прекратила поддержку Cortana для мобильных устройств. В марте 2023 года компания представила инструмент Copilot в Microsoft 365: он появился в качестве чат-бота в Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Teams. В мае Microsoft анонсировала, что Copilot будет находиться в боковой панели Windows 11, чтобы ассистировать пользователю и выполнять ряд задач за него.

Евгений Федуненко