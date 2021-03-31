Microsoft прекратила поддержку голосового помощника Cortana на iOS и Android

Американская корпорация Microsoft объявила о прекращении с 31 марта поддержки голосового помощника Cortana на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Cortana останется доступной в Windows и корпоративных приложениях Microsoft.

Напоминания и списки, составленные пользователями, больше не будут работать в мобильном приложении, однако их можно будет найти в приложении Microsoft To Do. О прекращении поддержки Cortana Microsoft объявила в августе 2020 года. Тогда компания обещала в качестве компенсации владельцам колонки Harman Kardon Invoke предоставить подарочные карты на $50, а наушников Surface — карты на $25.

Евгений Федуненко