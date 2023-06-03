Завод японской Komatsu в Ярославле приостановит выпуск продукции

Выпуск продукции будет приостановлен на заводе японской компании Komatsu в Ярославле, сообщило региональное правительство. Будут сокращены 300 человек. На заводе выпускались экскаваторы, погрузчики и самосвалы.

Гендиректор российского юрлица ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» Хосоя Казуши сообщил, что предприятие выполняет обязательства, но санкционное давление оказывает влияние на работу. «Компания не сворачивает свою деятельность в Ярославле»,— сказал он. Сокращения объясняются изменившимися потребностями. Уволенным начислят положенные выплаты.

Первый зампред регионального правительства Максим Авдеев отметил, что завод продолжит работу. «Вместе с руководством предприятия будем искать новые возможности загрузить их производственные мощности»,— сказал он. Зампред отметил, что в регионе действуют около 75 крупных и средних компаний с иностранным участием и все они сохраняют деятельность, «несмотря на изменившиеся условия работы». Господин Авдеев уверен, что сокращенные высококвалифицированные специалисты получат работу на других предприятиях.

Komatsu объявила о приостановке производства в Ярославле еще в апреле 2022 года из-за ситуации на Украине. Как объяснили в ярославском правительстве, российское юрлицо ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» минимизировало производство «ввиду нарушений логистики поставок ключевых компонентов».

Леонид Уварчев