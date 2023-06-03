Зеленский сообщил, что Украина стоит в очереди за ЗРК Patriot и ракеты к нему

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о дефиците зенитно-ракетных комплексов американского производства Patriot. По его словам, Киев стоит в очереди за ними, а также за ракетами к ЗРК. Киев ведет переговоры о создании коалиции Patriot, вопрос обсуждался с Данией, Германией и Нидерландами.

Господин Зеленский рассказал о ситуации с ЗРК на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве. Его слова передают «Страна.ua» и «РБК-Украина». «Мы уже видим, без какого количества Patriot нам будет сложно. Наша задача не 70–75% поражения целей, а 100%. Это действительно амбициозная цель, она очень непростая из-за очереди за Patriot, и не только за Patriot, а за ракетами к ним. Большой дефицит»,— сказал украинский президент.

Вопрос создания коалиции Patriot обсуждался также с лидерами Евросоюза. Президент Украины отметил, что в коалицию могут войти и страны, у которых нет таких ЗРК — они «будут искать» их для Киева. Господин Зеленский добавил, что у некоторых стран есть Patriot, у некоторых есть другие возможности, в том числе «политические, личные отношения с государствами, у которых есть соответствующие системы ПВО, финансы или то или иное влияние», передает его слова «РБК-Украина».

Вопрос развития системы противовоздушной обороны обсуждался на заседании ставки главнокомандующего. В вечернем обращении Владимир Зеленский рассказал, что в том числе обсуждается возможность поставок и производства ракет на Украине.

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