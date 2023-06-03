В Индии число погибших при столкновении поездов превысило 200 человек, пострадавших — 850

В Индии при столкновении трех железнодорожных составов погибли не меньше 207 человек. Пострадали — больше 850.

Глава пожарной службы штата Одиша Судханшу Саранги рассказал AFP, что число жертв растет. «Есть много серьезных травм, травм головы. Очень печальный инцидент, и прогноз нехороший»,— отметил он.

Многие люди могут оставаться под завалами после столкновения поездов. Исполнительный директор Индийских железных дорог Амитабх Шарма, комментируя эту информацию, только отметил, что сейчас трудно оценить точное число жертв и пострадавших.

Трагедия произошла вечером 2 июня возле города Баласор. Поступают противоречивые сообщения о последовательности событий. Индийские железные дороги только сообщили, что в аварию попали два пассажирских поезда и один грузовой, который стоял на месте.

Леонид Уварчев