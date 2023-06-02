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Коммерсантъ FM
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обновлено 19:40

В Индии погибли 50 человек в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом вблизи индийского города Баласор. В результате с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда. По данным NDTV, пострадали как минимум 300 человек. Hindustan Times пишет о 50 погибших.

Столкновение поездов произошло около 19:20 местного времени (16:50 мск). Пассажирский экспресс направлялся из Калькутты в Ченнай. На место происшествия прибыли 50 машин скорой помощи, медработники близлежащих больниц, более сотни членов Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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