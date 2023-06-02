В Москве задержан с наркотиками чемпион мира по рукопашному бою Мовсар Баймасханов

Полицейские в Москве задержали пассажира такси, у которого при себе были наркотики, сообщили в ГУ МВД по столице. «РИА Новости» со ссылкой на источник пишет, что речь идет о Мовсаре Баймасханове — чемпионе мира по рукопашному бою. ТАСС о том, что наркотики нашли у Баймасханова, сообщили в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мовсар Баймасханов

Фото: «Губерния-33» Мовсар Баймасханов

Фото: «Губерния-33»

Инцидент произошел 1 июня на Тестовской улице, сотрудники ГИБДД остановили Toyota Auris с регистрационным знаком такси, в котором у пассажира 1994 г. р. нашли сверток с наркотическим веществом. Такси остановили для проверки документов, пассажир заметно нервничал.

«Выяснилось, что это спортсмен Мовсар Баймасханов, у него выявлено более 0,30 г запрещенных наркотических веществ. Чемпион мира по рукопашному бою был задержан»,— сказал собеседник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, задержанный сообщил, что наркотики хранил для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.

Мовсар Баймасханов — чемпион мира по рукопашному бою 2021 года, пятикратный чемпион России и трехкратный чемпион Европы.

Мария Федотова