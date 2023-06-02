ЦБ зонтирует почву

Для активизации работы сотни банков с базовой лицензией (ограничивающей их операции) ЦБ собирается реализовать ряд инициатив. В частности, планируется разрешать открытие корсчета в зарубежном банке на постоянной основе, расширить возможности работы с ценными бумагами. При этом ЦБ настойчиво предлагает менять формы работы — либо создавать альянсы, либо переходить под «зонтик» крупного банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Банк России собирается расширить возможности для бизнеса банков с базовой лицензией. Об этом было заявлено на встрече главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и других топ-менеджеров регулятора с представителями 12 банков с базовой лицензией (всего ее имеет 101 банк), организованной Ассоциацией банков России (АБР). Информация о встрече, проведенной накануне, была раскрыта в пятницу, 2 июня. Регулятор планирует в ближайшее время реализовать ряд инициатив: поддержать предоставление права таким банкам открывать корсчета за рубежом на постоянной основе (пока норма действует до конца года, такие счета открыли 18 банков), расширить перечень ценных бумаг, в которые можно инвестировать, уточнить порядок резервирования условных обязательств кредитного характера, что снизит нагрузку на капитал банков, и другие меры.

По оценке вице-президента АБР Алексея Войлукова, еще как минимум десять банков могут воспользоваться правом открывать корсчет в зарубежном банке в ближайшее время. Он пояснил, что «процесс открытия корсчетов кропотливо-длительный, сложный — он тянет за собой перестройку комплаенса, возникает валютный контроль, могут понадобиться дополнительные специалисты». При этом, по словам господина Войлукова, ассоциация «на днях» внесет законопроект, который снимет это временное условие.

Со стороны ЦБ была представлена концепция возможных дальнейших форматов работы небольших банков.

«Регулятор дал понять, что ему не нравится, что многие банки с базовой лицензией не ведут бизнес, а только держат большую часть средств на корсчетах в ЦБ»,— отмечает банкир, присутствовавший на встрече. Еще два года назад глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценивала, что 45% таких игроков не нашли свою бизнес-модель.

В такой ситуации регулятор еще раз акцентировал ранее выдвинутое предложение — либо объединяться несколькими банками в альянс, либо работать по зонтичной модели с крупным банком. В своей презентации глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов отметил, что по модели «альянс» банки объединяются, создавая управляющую компанию, ее капитал формируется за счет их взносов, участники солидарно будут отвечать по обязательствам друг друга.

Вторая модель, «зонтик», предполагает объединение банков под крупным игроком, которому они будут платить роялти. «Крупный банк может предоставлять сервисы, ликвидность, аналитику, консультацию, таким образом, не будет необходимости иметь в небольшом банке специалиста по информбезопасности, валютному контролю и т. д., а малые банки при этом смогут предоставлять для них трансграничные расчетные услуги»,— поясняет господин Войлуков.

По мнению одного из банкиров в небольшом банке, «альянсы» могут быть интересны некэптивным региональным банкам, работающим в отрыве от крупных структур, которым может быть сложно масштабировать бизнес в рамках текущей регуляторной политики ЦБ и рыночной конкуренции. Зонтичная модель пока не выглядит преимуществом для малых банков, считает он. «Крупные банки будут получать от предоставления нам сервисов доходы, а через какое-то время могут начать уводить от нас клиентов, к тому же возрастают риски обострения конкурентной борьбы»,— рассуждает банкир.

В целом в обеих моделях возникает вопрос первоначальных инвестиций, проработки нормативной базы.

Также может быть третий вариант, добавляет Алексей Войлуков, создание единой ИТ-платформы с аутсорсинговой компанией для партнерства банков. «Однако стоимость создания такой платформы высока, поэтому и тут будет возникать вопрос финансирования, кто ее будет создавать»,— отмечает он.

На встрече банки со своей стороны подняли вопросы регуляторной нагрузки. В частности, поднимался вопрос необходимости получения кредитного рейтинга, ведь ЦБ и так «насквозь видит» свои поднадзорные организации. Однако решение было не в пользу банков, говорит один из собеседников “Ъ”. Так, банкирам пояснили, что внутри ЦБ обмен надзорной информацией невозможен, поэтому отменять получения рейтингов никто не собирается.

Ольга Шерункова