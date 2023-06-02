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Коммерсантъ FM
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ПМЭФ отказал в аккредитации журналистам из недружественных стран

Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отказали в аккредитации журналистам из недружественных стран. Информацию изданию The Bell (признано иностранным агентом) подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты двух западных изданий (каких именно, не уточняется) сообщили The Bell, что 1 июня их сотрудники получили подтверждение аккредитации на ПМЭФ. Однако сегодня журналисты получили письма об отклонении заявок. Причина не уточнялась. Дмитрий Песков в комментарии изданию ее также не назвал.

ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня. Тема форума: «Суверенное развитие — основа справедливого мира, объединим усилия во имя будущих поколений». В программе запланировано 140 мероприятий. Как отмечает The Bell, иностранные журналисты впервые за историю форума не посетят ПМЭФ.

До 2021 года в правилах ПМЭФ указывалось, что регистрационную заявку для участия в форуме могут получить «как российские, так и иностранные представители СМИ». Кроме того, оргкомитет мог отказать в аккредитации в нескольких случаях: если заявку подали не представители СМИ, если СМИ специализируется на «сугубо рекламной, справочной» тематике или «без объяснения причин».

В порядке выдачи аккредитации для участия в ПМЭФ 2023 года иностранные журналисты не упоминаются. В графе «отказ в аккредитации» не указаны условия для отказа. Согласно обновленным правилам, оргкомитет имеет право отказать без объяснения причин.

Лусине Баласян

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