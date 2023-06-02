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Коммерсантъ FM
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В Москве завершена реконструкция Площади трех вокзалов

В Москве после второго этапа масштабной реконструкции открылась станция Площадь трех вокзалов. На церемонии открытия присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Блеозеров.

Решение о реконструкции этого участка было принято в 2019 году, он был сделан на полтора года раньше срока, сообщил господин Собянин. В рамках проекта фактически заново построили городской вокзал, включающий платформы МЦД-2 и МЦД-4 с общим пассажирским терминалом.

Реконструкция платформы и прилегающего с юга Каланчевского путепровода с устройством дополнительных железнодорожных путей началась в 2020 году. Пассажирская платформа остановочного пункта расположена в пешеходной доступности от трех вокзалов: Ленинградского, Ярославского и Казанского.

Реконструкция участка Площадь трех вокзалов—Курская является важным этапом подготовки к открытию МЦД-4 «Калужско-Нижегородский»,

сказал мэр. «Сегодня это дает полную уверенность, что МЦД-4 будет запущен уже в этом году. Будут поезда ходить с интервалом три минуты. Мы уже восстановили движение на МЦД-2, по которому поезда следовали с увеличенным интервалом в связи с реконструкцией»,— отметил он.

Господин Белозеров назвал проект уникальным. По его словам, новые транспортно-пересадочные узлы нужно называть московскими городскими вокзалами. «Практически для пассажиров все условия здесь созданы, в том числе установлены эскалаторы и лифты»,— рассказал глава РЖД.

Работы на участке Площадь трех вокзалов — Курская завершились в июне, на полтора года раньше, чем по первоначальному плану. Открытие новых диаметров наземного метро — МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Калужско-Нижегородский» запланировано на этот год.

Мария Федотова

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