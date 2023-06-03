«Есть риск потерять чувство ответственности, и маятник качнется в сторону избыточности надзора»

Премьер Михаил Мишустин заявил о том, что проверки бизнеса в 2022 году сократились до исторического минимума. «Ъ» спросил предпринимателей, ощутили ли они это на себе.

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Сергей Габестро, гендиректор АО «Электронные торговые системы»:

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Однозначно. Выездных, усиленных проверок в прошлом году у нас не было. Ну а камеральные — они всегда шли и идут, это обычный процесс. Мне кажется, в целом нагрузка на средний и малый бизнес стала меньше. Я это особенно ощущаю на нашем бизнесе в Крыму.

Дмитрий Левицкий, ресторатор, основатель группы компаний Hurma:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Какого-то глобального сокращения я не заметил. Но их у нас и так было немного. В отдельно взятый ресторан могут приходить и два раза в год, но нас не так сильно и кошмарят, как принято считать.

Если ты правильно работаешь и ничего не нарушаешь, то и проверки не страшны. В 90% случаев проверки налоговой проходят спокойно. Так что отсутствие проверок хорошо тем, кто работает плохо, а те, кто работает хорошо, этого даже и не замечают.

Павел Кулаков, генеральный директор, основатель сети дата-центров Oxygen:

Фото: Предоставлено Oxygen

— У нас практически не было проверок в прошлом году. Мы резиденты особой экономической зоны, и с нас пылинки сдувают. Наш проект строится по самым жестким стандартам с соблюдением нормативов и требований регуляторов. На разных уровнях есть понимание важности того, что мы делаем, и видно намерение помогать и поддерживать то, что для страны актуально как никогда.

Наринэ Беглярова, управляющий партнер консалтинговой компании Sona Private Consulting:

Фото: из личного архива Наринэ Бегляровой

— Проанализировав количество запросов от клиентов на сопровождение налоговых проверок, мы пришли к выводу, что количество проверок уменьшилось, но явно возросло качество их проведения.

ФНС взяла курс на увеличение объема доначислений по их итогам. В 2022 году было проведено только 9388 выездных налоговых проверок, что в три раза меньше по сравнению с 2015 годом, но количество доначислений по результатам составило 95,66%. А общая сумма доначислений — 685,7 млрд руб.

Ирина Жарова-Райт, управляющий партнер инвестиционной группы Seseqar:

Фото: личный архив Ирины Жаровой-Райт

— Любая налоговая проверка, выездная или камеральная, серьезное дело. Она в определенной степени почти парализует работу компании. Сейчас же все разумно происходит, и чаще в формате переписки.

В прошлом году камеральную проверку мы прошли легко. Да, ты общаешься, отвлекаешься, но без нервотрепки. Перестают искать химеры, а реально помогают работе, и появился здравый смысл. Контроль мог усилиться для тех, кто работает в строительстве и с бюджетом, а в бизнесе, связанном с производством, стало легче.

Аркадий Лившиц, генеральный директор компании «Арли-спецтехника»:

Фото: из личного архива Аркадия Лившица

— У нас особо ничего не изменилось. Мы инновационное производственное предприятие, нас и раньше не особо проверяли. Предприятие совершенно открыто, у нас нет кассовых аппаратов, налички, аренды. У налоговой вопросов нет.

Знакомые говорят, что проверок стало меньше. Это особенно заметно в ритейле.

Игорь Симаков, директор сети медицинских клиник «Здоровье»:

Фото: из личного архива Игоря Симакова

— Стало спокойнее, хотя на днях жду визита пожарников в одну из клиник. А в январе отказался от их профилактического визита в другую клинику, поскольку подрядчик только завершал там плановую проверку системы. Никаких санкций не последовало: нас поставили в план следующего года.

Стало меньше нервотрепки, снижается финансовая (штрафы, юристы) и административная нагрузка. Но есть риск, что предприниматели потеряют чувство внутренней ответственности и позже маятник опять качнется в сторону избыточности надзора.

Руслан Нигматулин, гендиректор группы компаний «Далини» (Набережные Челны):

Фото: из личного архива Руслана Нигматулина

— Тема проверок и административного давления перестала быть актуальной в нашем регионе. Из общественно значимых могу вспомнить только проверку и закрытие Роспотребнадзором одной производственной столовой после госпитализации нескольких отравившихся сотрудников. Практически все предприятия города сразу приняли тогда у себя широкомасштабные профилактические меры. Да и общепит подтянулся.

По индексу «Административное давление-2023» количество проверок сократилось за год на 70%. Но при этом 38% предпринимателей отметили, что нагрузка выросла. Поэтому в целом по стране проблему нельзя считать решенной.

Алексей Казнин, владелец девелоперских компаний «Тандем» и «Риверхаус»:

Фото: из личного архива Алексея Казнина

— По сравнению с предыдущими годами стало меньше — это и мое мнение, и коллег по бизнесу. Многие отмечают, что надзирающие органы в большей степени выполняют не карающую функцию, а профилактическую — помогают и дают рекомендации, как устранить недостатки или предотвратить нарушения в будущем.

В ряде случаев компании сами инициируют внеплановые проверки. Например, в мае мы сами пригласили Главгосстройнадзор Московской области в ЖК RIVER HOUSE, так как готовимся к его вводу. Сейчас без всяких авралов занимаемся вопросами, по которым получили рекомендации в ходе проверки.

Марина Блудян, председатель совета директоров НПО «Феникс», первый вице-президент «Опоры России»:

Фото: «Опора России»

— Во многом изменился характер контроля. Сегодня проводится 500 тыс. профилактических мероприятий и 100 тыс. контрольных, то есть цель не наказать, а предупредить. Раньше профилактика была просто на нуле. С введением моратория на проверки количество аварий, эпидемий не выросло, и цифры даже снижаются. Это все за счет профилактического режима.

Надежда Салиева, основатель компании «Русский доктор» и Дома медицинской моды ENIGMA:

Фото: из личного архива Надежды Салиевой

— Последние два года работаем очень комфортно. Внеплановых проверок нет. Но мы всегда работаем открыто, честно и не испытываем сложностей с проверками и страха. Отсутствие большого количества проверок не отвлекает от рутинных процессов, позволяет сфокусироваться на выполнении прямых задач подразделений. Например, бухгалтерии и логистики.

Олег Чернов, учредитель и генеральный директор Научно-производственного центра «Апогей», президент Мытищинской ТПП:

Фото: из личного архива Олега Чернова

— В Московской области — меньше. И многие проверочные процедуры оцифрованы: можно дистанционно получать и работать с предписаниями через региональный портал госуслуг и мобильное приложение, уведомить об устранении нарушения, приложив документы.

Работает система ведомственного обжалования и, что очень важно, досудебного рассмотрения. С 2023 года эта процедура стала обязательной и работает онлайн. Такие системные вещи сокращают возможности нарушения со стороны проверяющих. А если нарушения возникают, то о них можно сигнализировать в бизнес-объединения и прокуратуру региона.

Кирилл Суренко, владелец продюсерского центра Zavod12 (Ростов-на-Дону):

Фото: из личного архива Кирилла Суренко

— Налоговики душат малый бизнес. Мы перешли на патентную систему налогообложения, и все суммы, поступающие на счет, должны были быть учтены по ней. Однако по результатам первой же проверки мне выставили штраф в 65 тыс. руб.

Оказалось, что сотрудники налоговой не ставили у себя на компьютере галочку при заполнении формы. Многие уже пытались обжаловать, но даже бухгалтерские конторы сказали, что доказать ничего не возможно, и все попали на эти штрафы. Это выглядело как спланированная акция. Открывая параллельно новый бизнес, выбрали с партнерами упрощенку и онлайн, и там даже с камеральными проверками стало легче.

Группа «Прямая речь»