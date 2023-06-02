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Коммерсантъ FM
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Продажи «Лаборатории Касперского» в потребительском сегменте в 2022 году снизились на 15%

«Ъ» ознакомился с годовым финансовым отчетом глобального бизнеса «Лаборатория Касперского», вендора решений в области кибербезопасности. Согласно приведенным в документе данным, глобальная неаудированная выручка компании по международным стандартам финансовой отчетности (IFSR) составила $752 млн, увеличившись на 0,03% по сравнению с предыдущим годом. В компании признают, что в 2022 году на бизнес повлияли геополитические факторы, в том числе рост напряженности в международных отношениях.

Выручка от глобальных продаж в корпоративном сегменте (B2B) выросла в деньгах на 8% относительно предыдущего года, следует из отчета (финансовые показатели продаж компания не приводит). В отчете отмечается, что в прошлом году для всего мира были актуальны кибератаки на промышленные предприятия, что привело к росту продаж на 54% профильного решения Kaspersky Industrial CyberSecurity.

Однако в потребительском сегменте (B2С) продажи в 2022 году снизились год к году на 15%, следует из сообщения компании. Первый и второй кварталы 2022 года показали снижение продаж в деньгах на 16% и 18% соответственно относительно аналогичных периодов предыдущего года. В третьем квартале 2022 года спад продаж замедлился и составил 1% год к году, а к четвертому кварталу продажи показали рост 15% год к году. В России продажи «Лаборатории Касперского» в целом увеличились на 51%.

Одним из основных стратегических решений компании «Лаборатория Касперского» называет перенос хранения и обработки данных о киберугрозах, на базе которых работают продукты компании в нескольких странах, в Швейцарию, в Цюрих. В компании «Ъ» сообщили, что решение о переносе центров обработки данных для каждой страны принимается с учетом специфики рынка и требований клиентов. «Компания перенесла центры обработки и хранения данных, связанных с киберугрозами, для своих клиентов из стран Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки, США, а также нескольких стран Азиатско-Тихоокеанского региона». Также в США, Японии, Сингапуре, Италии и Нидерландах у компании появились новые Центры прозрачности.

Татьяна Исакова

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