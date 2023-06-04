Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о проекте, который заменил «Апероль бар» на Пятницкой.

Архитектор Валерий Лизунов и ресторатор Анжела Моисеева перезапустили один из своих проектов на Пятницкой. На месте «Апероль бара» открылась «Квартира с видом» на Замоскворечье с высоты пятого этажа и с просторной верандой на крыше.

Из прошлого в новый проект взяли только объемного Давида на потолке, который в новом ресторане будет служить арт-объектом. В остальном пространство теперь напоминает богемную берлинскую квартиру в стиле 1960-х с интересной подержанной мебелью и светильниками, сложным зонированием и большой барной стойкой.

За кухню «Квартиры» отвечает шеф-повар Никита Овчинников (год назад он открывал Gigi на Малой Дмитровке). Меню составлено в средиземноморском стиле с подчеркнутой домашней непринужденностью, как готовят дома для друзей под бутылку красного. При этом профессиональные навыки и врожденные умения шефа задают блюдам весьма высокую планку, которую знатоки тут же распознают за кажущейся простотой.

Так, утиная ножка конфи с трюфельным пюре и луком-шалотом неожиданно оказалась едва ли не лучшей в городе, на нее в «Квартиру» точно можно приходить специально. Еще одним безусловным хитом уже не во французской, а в итальянской традиции стала говяжья щека с полентой и горгонзолой.

Кроме того, в меню есть интересные брускетты — с томатами, анчоусом и с утиной грудкой и луковым мармеладом, достойная римская пицца и симпатичные домашние спагетти с вонголе, песто и страчателлой, карбонара и качо-э-пепе.