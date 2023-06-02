Безопасность «Троицы» в храме Христа Спасителя обеспечат специальная капсула и Росгвардия

Безопасность иконы «Троица» Андрея Рублева, пока та будет находиться в храме Христа Спасителя, будут обеспечивать Росгвардия и служба безопасности собора, сообщил ТАСС источник в Русской православной церкви (РПЦ). По данным собеседника «Интерфакса», реликвия будет выставлена в герметичной капсуле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Свято-Троицкая Сергиева Лавра Фото: Свято-Троицкая Сергиева Лавра

«Безопасность во время нахождения иконы в храме Христа Спасителя будет обеспечиваться Росгвардией и службой безопасности храма»,— сказал собеседник ТАСС.

Источник «Интерфакса» указал, что капсула, в которой будет находиться икона, обеспечит необходимые уровень влажности и температуру. Режим будет регулировать автоматизированная мониторинговая система храма, настроенная реагировать на изменения внешних и внутренних показателей. Систему тестировали «больше недели», резюмировал собеседник агентства.

Ранее РПЦ сообщила, что «Троицу» Андрея Рублева доставят в храм Христа Спасителя в воскресенье, 4 июня. Реликвия пробудет там до 18 июня. Допускать верующих в храм для поклонения иконе будут с 10:00 до 19:00.

С просьбой согласовать перенос «Троицы» в храм Христа Спасителя патриарх Кирилл обратился к президенту Владимиру Путину 16 мая 2023 года. 26 мая в Кремле заявили, что согласовали детали переноса святыни в храм.

24 мая комиссия по культуре Древней и Средневековой Руси научного совета Российской академии наук «История мировой культуры» обратилась к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой не допустить перемещения иконы. Авторы обращения, исследователи и ученые, указали, что процедура подвергает артефакт серьезной опасности из-за смены микроклимата и вибрации в процессе переезда. Патриарх Кирилл отстранил от должностей и запретил в служении главу совета РПЦ по искусству и реставрации Леонида Калинина из-за «Троицы».

Подробнее о рисках, которые могут возникнуть при переносе иконы,— в публикации «Ъ» «Отшелушивание национальной духовности».

Григорий Лейба