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Коммерсантъ FM
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Совет директоров «Мечела» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Совет директоров ПАО «Мечел» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по всем категориям акций, сообщается на официальном сайте компании.

«Убыток, полученный по результатам 2022 года, в размере 33 млн 258 тыс. 899 руб. 89 коп., не погашать, оставить на балансе ПАО "Мечел". Дивиденды по всем категориям акций ПАО "Мечел" не объявлять и не выплачивать»,— указано в рекомендации совета директоров.

Годовое собрание акционеров ПАО в заочной форме состоится 30 июня. Реестр для участия закроется 6 июня.

30 июня 2022-го общее собрание акционеров «Мечела» решило не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2021 год.

Григорий Лейба

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