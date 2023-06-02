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Коммерсантъ FM
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Редактора заказали бесплатно

В Красноярском крае вынесен приговор по делу об убийстве журналиста

В Красноярске вынесли приговор по делу об убийстве в 2017 году главного редактора газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова. По версии Следственного комитета России (СКР), убийство журналиста заказал бывший красноярский депутат Иса Хашиев, с которым у главного редактора был конфликт на местных выборах. Расправился с Дмитрием Попковым воспитанник детдома Виктор Шестаков, который бесплатно выполнил заказ. Суд назначил им соответственно 16 и 14 лет колонии строгого режима. Сторона защиты не согласилась ни с приговором, ни с обвинительным вердиктом присяжных, который лег в его основу. Адвокаты просили собрать новую коллегию присяжных и провести повторное разбирательство, но в этом им отказали.

Вынесение приговора по делу об убийстве Дмитрия Попкова

Вынесение приговора по делу об убийстве Дмитрия Попкова

Фото: Пресс-служба Красноярского краевого суда

Вынесение приговора по делу об убийстве Дмитрия Попкова

Фото: Пресс-служба Красноярского краевого суда

В Красноярском краевом суде завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела о заказном убийстве редактора минусинской общественно-политической газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова. Заказчику убийства Исе Хашиеву и киллеру Виктору Шестакову вынесли приговор, в основу которого лет обвинительный вердикт присяжных.

Главреда еженедельника «Тон-М», выходящего под слоганом «Мы пишем то, о чем другие молчат», застрелили 24 мая 2017 года в собственной бане на территории строящейся усадьбы в городе Минусинске (юг Красноярского края). В тот день Дмитрий Попков пригласил компанию друзей в баню.

Гости ушли в парилку, оставив хозяина одного в комнате отдыха, а когда вернулись, тот лежал в луже крови.

Местное управление СКР возбудило уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Оно вызвало большой общественный резонанс: ходом следствия интересовалась международная организация «Репортеры без границ». «Поскольку преступление оставалось нераскрытым, в 2018 году на основании поручения председателя СКР Александра Бастрыкина по результатам проведенного им личного приема супруги потерпевшего уголовное дело для организации дальнейшего расследования было передано в Главное следственное управление»,— рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В 2020 году правоохранители установили круг подозреваемых. В него вошли предполагаемый заказчик, экс-депутат Минусинского райсовета Иса Хашиев, который в день убийства был среди гостей в бане. Под следствием также оказались местный криминальный авторитет Николай Горюнов, выполнявший функции организатора, и киллер — воспитанник детдома Виктор Шестаков. На момент совершения убийства ему было 17 лет. Всех троих водворили в СИЗО.

Мотивом преступления, уверено следствие, стал конфликт между Исой Хашиевым и Дмитрием Попковым из-за их противостояния на выборах главы Минусинского района в апреле 2016 года.

Чтобы отвести от себя подозрения, экс-депутат создал видимость, что хочет нормализовать отношения с оппонентом. Как-то он пришел с букетом цветов на день рождения жены главреда, сообщается в материалах дела.

Организовать убийство, говорится в деле, Иса Хашиев предложил «авторитету» Николаю Горюнову, обещая заплатить 200 тыс. руб. и подарить земельный участок у деревни Быстрая, где есть залежи камня-плитняка. Тот для выполнения заказа привлек воспитанника сиротского дома Виктора Шестакова, с которым дружил, и передал ему пистолет с глушителем.

24 мая 2017 года, говорится в деле, детдомовец выпустил в журналиста шесть пуль и скрылся. Плату за «работу» он не потребовал. Главреда, говорится в материалах следствия, он устранил, чтобы «восстановить честное имя» Николая Горюнова, о котором писал разоблачительные заметки Дмитрий Попков.

Дело в отношении Николая Горюнова, который полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, выделили в отдельное производство. За организацию убийства главреда и за другое тяжкое преступление ему назначили 16 лет 10 месяцев колонии.

Два других фигуранта, Иса Хашиев и Виктор Шестаков, вину отрицали, заявляя о непричастности к преступлению. Их дело рассматривала коллегия присяжных Красноярского краевого суда. Заседатели единодушно (8:0) признали подсудимых виновными, рассказала официальный представитель прокуратуры региона Олеся Климова.

По данным источников «Ъ-Сибирь», знакомых с ходом разбирательства, адвокаты заявили в суде, что в процессе был нарушен принцип состязательности и равноправия сторон.

Они просили сформировать новое жюри присяжных и провести повторный процесс, но получили отказ. Исе Хашиеву суд назначил 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, обязав выплатить вдове журналиста 2 млн руб. компенсации морального вреда. 14 лет в заключении, согласно приговору, проведет Виктор Шестаков.

Константин Воронов, Новосибирск

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