Кремль принял к сведению слова Пашиняна, что Армения не союзник России в конфликте с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль принял к сведению слова премьера Армении Никола Пашиняна. Ранее тот сказал, что Армения не является союзником России в ее конфликте с Украиной.

«Мы принимаем его к сведению. Это важное заявление. Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем. Но, безусловно, мы продолжаем развитие наших союзнических отношений с Арменией»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

Накануне Никол Пашинян в интервью CNN Prima News сказал, что Армения не является союзником России в военном конфликте с Украиной, несмотря на то что так считают на Западе. По его словам, это вызывает беспокойство у Армении, так как напрямую влияет на ее отношения с другими странами.

Что происходит на 464-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко