В Нижегородской области ищут инвестора в проект по утилизации медицинских отходов

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) ищет инвестора для строительства в Нижегородской области предприятий по экологичному обезвреживанию и утилизации медицинских отходов. Объем вложений оценивается в 1,3 млрд руб. Проект получит поддержку Корпорации развития региона, соглашение о сотрудничестве с Фондом было подписано на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде 2 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ФИОП как инициатор проекта рассчитывает построить в регионе четыре завода по утилизации отходов с использованием технологии плазмохимической деструкции, которая позволяет полностью избавиться от опасных веществ. Пока Фонд ведет переговоры с потенциальными инвесторами. Ориентировочные сроки реализации проекта — 2023-2024 годы, уточнили в Корпорации развития.

«Технология успешно прошла апробацию Росприроднадзора и Роспотребнадзора. К ее преимуществам относятся практически полное уничтожение отходов, низкое энергопотребление и модульное решение утилизационных установок. Мы поддерживаем высокую технологичность проекта и его приверженность ESG-повестке»,— отметил генеральный директор Корпорации развития Игорь Ищенко.

Анастасия Еремина