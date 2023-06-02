На трассе Екатеринбург—Тюмень задержали перевозившую в рыбе наркотики пенсионерку

На 317-м километре трассы Р-351 Екатеринбург—Тюмень сотрудники по контролю за оборотом наркотиков совместно с представителями ГИБДД и УФСБ по Тюменской области задержали пенсионерку, которая перевозила в рыбе свертки с наркотиками, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. В карасях обнаружен 41 сверток со спайсом общей массой 800 г.

По данным МВД, в ходе досмотра остановленной на трассе машины Lada оперативники обнаружили в багажнике пакеты с рыбой, в которой находились свертки с наркотиками. По словам водителя автомобиля, пакеты принадлежат 70-летней пассажирке. В ходе допроса пенсионерки полицейскими установлено, что женщина ранее была судима по статье, связанной с наркотиками.

По словам задержанной, спайс она купила в Екатеринбурге и везла в Тюмень для дальнейшего распространения. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (приобретение, хранение и перевозка наркотических средств). Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас пенсионерка находится под домашним арестом.

Полина Хабарова, Екатеринбург