ВТБ: в мае банки выдали рекордные 590 млрд рублей ипотечных кредитов

По итогам мая российские банки выдали ипотечные кредиты на 590 млрд руб. Это самый высокий размер показателя с начала 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

По оценке ВТБ, предыдущий рекорд в 2023 году был зафиксирован в марте — тогда банки выдали 569 млрд руб. В ВТБ добавили, что майский показатель превысил также итоги рекордного мая 2021 года. В банке отметили, что рынок ипотечного кредитования «вышел на траекторию уверенного роста».

В ВТБ добавили, что мае также выдали рекордные 21,5 тыс. ипотек на сумму 106,5 млрд руб. Чаще всего ипотеки оформляли в Москве и Подмосковье (17 тыс. сделок на 148,5 млрд руб.), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (более 5,8 тыс. клиентов на 38 млрд руб.), а также в Краснодарском крае (32,7 млрд руб.), Татарстане (18,6 млрд руб.) и Новосибирской области (14,3 млрд руб.).

Ранее «Ъ» писал, что средневзвешенные ипотечные ставки по ипотечным кредитам в новостройках превысили 6% годовых, что стало максимумом с осени 2021 года. Выдачи ипотеки на первичном рынке в апреле упали на 8,8%.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Новостройки дорожают в кредит».

Олеся Павленко