СвЖД назначила дополнительные электрички на летний сезон

Свердловская железная дорога (СвЖД) с 15 апреля по 15 октября назначит 21 дополнительный пригородный поезд, сообщила пресс-служба СвЖД. Электрички будут курсировать на направлениях: из Екатеринбурга в Полевской, Ревду, Мурзинку, до станций Храмцовская и Дружинино. Из Нижнего Тагила — в Кушву и Невьянск, из Серова в Бокситы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

В летнем графике появится новый пригородный поезд №6954/6953 Верхотурье — Бокситы, котоый будет курсировать ежедневно. Отправление со станции Бокситы запланировано в 9:34, со станции Верхотурье — в 14:47. В ХМАО-Югре в период с 28 мая по 28 октября назначаются ежедневные пригородные поезда №7496 Сургут — Нижневартовск и №6097 Нижневартовск — Сургут.

На летний период будет увеличено количество вагонов пригородных поездов на маршрутах из Екатеринбурга до Нижнего Тагила, Богдановича, Каменска-Уральского, Дружинино и Шали. Для удобства садоводов вводятся дополнительные остановки на небольших остановочных пунктах: Плюсниха, Ольховский, Берлога, Соснята, Вагановка, Писанец, Вершина, Винокурово.

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Ранее в СвЖД сообщили, что с 15 апреля по 14 октября вводится субботний рейс электропоезда «Ласточка» по маршруту Екатеринбург—Каменск-Уральский. С 13 мая до 22 октября по выходным и праздничным дням начнет курсировать «Орлан» до природного парка «Оленьи ручьи». На майские праздники СвЖД назначила 10 дополнительных поездов дальнего следования.

Диана Сунагатуллина

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