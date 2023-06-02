Прокуратура опротестовала сохранение за мэром Воркуты поста, если он уедет на СВО

Прокуратура Воркуты внесла протест в совет Заполярья, депутаты которого проголосовали за сохранение должности за руководителем администрации, если он отправится на специальную военную операцию. В конце марта градоначальник моногорода Ярослав Шапошников на уличном митинге заявил землякам о намерении отправиться на спецоперацию. Однако выяснилось, что в таком случае он должен будет сложить полномочия руководителя администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @shaposhnikovyaroslav Фото: @shaposhnikovyaroslav

Депутаты Воркуты на апрельском заседании сессии совета рассмотрели проект решения о резервировании поста за действующим мэром на время его участия в боевых действиях. Однако проверка законности постановления со стороны прокуратуры городского округа показала, что документ противоречит федеральному законодательству. Там указывается, что лица, замещающие государственные или муниципальные должности, не могут заниматься совместительством и на них не распространяются те же права, что на работающих по Трудовому кодексу РФ.

«Мы получили от прокуратуры Воркуты протест. Его предстоит рассмотреть на ближайшем заседании сессии,— отметил "Ъ" источник в совете города.— Если большинство проголосуют за отклонение протеста, возникнет риск переноса разбирательств в Верховный суд Коми».

В администрации Заполярья «Ъ» уточнили, что еще до апрельского заседания сессии надзорное ведомство представило заключение на проект постановления: «И тогда в заключении, и сейчас в протесте указано, что гарантии сохранения за руководителем администрации данного поста могут быть предусмотрены в уставе муниципального образования, но никак не быть приняты решением совета».

В ближайшее время народные избранники должны определиться с датой заседания и включением в повестку дня вопроса о рассмотрении протеста. С учетом того, что большинство в совете — это представители фракции «Единая Россия», исход голосования будет зависеть от позиции депутатов от этой партии.

О том, как председатель комитета Госдумы по охране здоровья попросился в отставку, чтобы уйти на фронт,— читайте в публикации «Ъ».

Дарья Шучалина, Сыктывкар