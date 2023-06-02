Росбанк тестирует трансграничные расчеты в криптовалюте

Росбанк в тестовом режиме предоставил клиентам возможность проводить трансграничные платежи в криптовалюте. В финансовой организации заявили, что соблюдают все ограничения ЦБ и Минфина. Об этом пресс-служба Росбанка сообщила «РИА Новости».

«Росбанк запускает решения в криптовалюте в соответствии с ограничениями ЦБ и Минфина. У нас уже идут пилотные транзакции с корпоративными и частными клиентами»,— говорится в заявлении пресс-службы.

Банк отметил, что введение расчетов в криптовалюте вызвано серьезными осложнениями корреспондентских отношений. Из-за этого, в частности, у бизнеса появляются сложности с обслуживанием контрактов по экспорту и импорту, уточнила пресс-служба.

Росбанк заявил, что знает случаи, когда клиенты для решения проблемы платежей вынуждены пользоваться услугами не внушающих доверия «криптоларьков». «Банки же консервативны по своей сути, отвечают за сохранность денег клиентов и умеют оценивать риски»,— отметила пресс-служба.

В ноябре 2022 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против использования частной криптовалюты в платежах и расчетах. По ее словам, главный минус криптовалюты — то, что в операциях с ней «непонятно, кто и за что отвечает». При этом в сентябре прошлого года ЦБ не исключил введения разрешения на трансграничные операции в криптовалюте.

Министр финансов РФ Антон Силуанов допустил использование криптовалюты в расчетах с иностранными торговыми партнерами. 13 сентября премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину, Центробанку и другим ведомствам до конца 2022 года согласовать позицию по законам, регулирующим майнинг, а также выпуск и обращение цифровых валют.

17 ноября законопроект о майнинге криптовалют был внесен в Госдуму. Его одобрил ЦБ, но раскритиковал Минфин. 23 декабря министерство все-таки согласилось поддержать законопроект, но настояло на совместном с ЦБ согласовании нормативного акта об экспериментальном правовом режиме. Сейчас проект находится на стадии рассмотрения.

Эрдни Кагалтынов