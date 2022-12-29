Силуанов допустил возможность использования криптовалют во внешней торговле

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил о возможности расчетов в криптовалюте с иностранными торговыми партнерами. Однако, по его словам, этот процесс должен учитывать позиции всех сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Расчетов в долларах и евро мы не производим, криптовалюта, во всяком случае, с теми странами, которые готовы с нами иметь торговые отношения, как возможный источник расчетов — почему бы и нет? Если мы идем на то, чтобы использовать криптовалюту как элемент наших трансграничных платежей, то надо делать это комфортно для наших участников внешнеэкономической деятельности»,— сказал министра в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).

При этом господин Силуанов отметил, что на данный момент взгляды Минфина и Банка России (ЦБ) относительно использования криптовалют в трансграничных расчетах различаются. «С ЦБ, я думаю, мы продолжим диалог и будем стараться найти решение. У нас все-таки очень хорошие отношения с ЦБ, и надеюсь, что и по этой части найдем взаимоприемлемое решение. К сожалению, по времени затягивается этот вопрос. Но в начале следующего года продолжим диалог»,— сказал он.

13 сентября премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину, Центробанку и другим ведомствам до конца 2022 года согласовать позицию по законам, регулирующим майнинг, а также выпуск и обращение цифровых валют.

17 ноября законопроект о майнинге криптовалют был внесен в Госдуму. Его одобрил ЦБ, но раскритиковал Минфин. 23 декабря министерство все-таки согласилось поддержать законопроект, но настояло на совместном с ЦБ согласовании нормативного акта об экспериментальном правовом режиме.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков утверждал, что криптовалюта появится в качестве легального продукта в 2023 году. Однако использовать ее для расчетов внутри России будет нельзя, она будет доступна только во внешнеэкономической деятельности.

О перспективах рынка криптовалют в РФ — в материале «Ъ» «Майнинг любит тишину».

Милена Костерева