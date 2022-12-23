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Коммерсантъ FM
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«Интерфакс»: Минфин поддержал законопроект о легализации майнинга

Министерство финансов России согласилось поддержать законопроект о легализации майнинга криптовалют в стране и подготовило проект положительного отзыва на документ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. При этом представители министерства настаивают на совместном согласовании с Центробанком нормативного акта об экспериментальном правовом режиме (ЭПР).

«Необходимо предусмотреть, что нормативный акт об утверждении программы ЭПР, в рамках которого будут совершаться сделки с цифровой валютой с использованием объектов российской информационной инфраструктуры, принимается Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере финансовых рынков»,— приводит агентство фрагмент из отзыва Минфина.

Министерство также рассчитывает на реализацию следующих инициатив по корректировке законопроекта:

  • его дополнение пунктом о том, что майнинг и сделки с полученной в результате майнинга цифровой валютой могут проводиться только в собственных интересах;
  • указание на необходимость выполнения норм «антиотмывочного законодательства»;
  • предоставление Росфинмониторингу полномочий по направлению запросов в адрес майнеров для получения информации о сделках;
  • исключение из законопроекта нормы о неприменении положений закона о валютном регулировании к майнерам, обменивающим валюту на иностранных биржах;
  • дополнение федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» положением о том, что ЭПР может предусматривать привлечение «уполномоченной организации».

По информации источника «Интерфакса», Минэкономразвития также выступило с техническими замечаниями к документу. Представители ведомства считают, что формулировку «создание цифровой валюты» в законопроекте необходимо заменить на «майнинг» из-за схожести первого понятия с уже существующим в нормативной практике «выпуском цифровой валюты».

Законопроект о майнинге криптовалют был внесен на рассмотрение в Госдуму 17 ноября. Его поддержал ЦБ, однако позиция регулятора по вопросу легализации майнинга была раскритикована Минфином. Основной причиной противоречий стало положение об ЭПР: как считает замминистра финансов России Алексей Моисеев , фактический запрет проводимого вне ЭПР майнинга приведет к «тотальному лицензированию».

Подробнее о легализации майнинга в России — в материале «Ъ FM» «Майнинг проверяет инициативы».

Андрей Сапожников

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