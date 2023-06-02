На июнь гостиницы и отели Кубани забронированы на 70%

В июне гостиницы и отели на курортах Краснодарского края забронированы на 70%. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«На июнь зарезервировано 70% номерного фонда, столько же на июль, чуть меньше — 64% — на август. Нашим гостям доступны самые разнообразные предложения отдыха — от пятизвездочных гостиниц до мини-отелей»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Классификацию в регионе прошли почти 3 тыс. средств размещения, в том числе 277 четырех- и пятизвездочных отелей на 36 тыс. номеров. Больше всего таких объектов расположено в Сочи, Анапе и Геленджике. Их популярность каждый год увеличивается, на конец июня уже забронировано 66% пятизвездочных отелей, 71% — четырехзвездочных, 61% – трехзвездочных и 53% — категории «без звезд». В этом сезоне на курортах работает 110 сетевых отелей на 15 тыс. номеров. Из них 22 брендовых отеля мировых сетей на 4 тыс. номеров.

С начала года курорты Кубани приняли уже более 3 млн туристов. Власти рассчитывают, что к концу летнего сезона эта цифра вырастет до 12 млн человек. Главной задачей в курортный сезон губернатор ставит обеспечение антитеррористической защищенности и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Аэропорт Сочи, единственный работающий на юге, планирует в курортный сезон — с апреля по октябрь —принять 7,6 млн пассажиров. Его работоспособность обеспечивают 1,9 тыс. сотрудников.

Татьяна Ручкина

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