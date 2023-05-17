В аэропорту Сочи за лето планируют принять 7,6 млн пассажиров

В аэропорту Сочи в период с апреля по октябрь текущего года планируют принять около 7,6 млн пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Аэродинамика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»

С начала года и до настоящего времени услугами авиаузла воспользовались 3,7 млн человек. Работоспособность аэропорта обеспечивают 1,9 тыс. сотрудников.

«С учетом прошлого сезона реализована серия проектов, направленных на обеспечение большего комфорта в терминале. В аэровокзальном комплексе города-курорта проведены работы по повышению пропускной способности на предполетном контроле, модернизируются зоны досмотра пассажиров»,— говорится в сообщении.

Пропускную способность в зонах предполетного досмотра увеличили с 9 до 13 линий. В целях обеспечения безопасности в аэропорту действуют 41 пункт досмотра, оснащенные техническими средствами, помещения оборудованы датчиками разбития стекла и объемными датчиками движения.

Анастасия Донскова

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