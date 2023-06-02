Парк Нефтехимиков в Уфе откроют в День города

Открытие парка Нефтехимиков в Уфе запланировано на 12 июня в День города после первого этапа благоустройства, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии. «На сегодняшний день подрядная организация предъявила к приемке выполненные работы. Идёт приёмка и параллельно ведется устранение замечаний»,– уточнили в пресс-службе.

Весной 2022 года контракт на первый этап благоустройства парка был заключен администрацией Орджоникидзевского района с тюменским ООО «Строительная компания „Реалист“» почти за 400 млн руб. В парке были предусмотрены работы по озеленению, обустройству пешеходных и велодорожек, наружного освещения, установке детской, спортивной площадок, а также площадки для выгула собак. По просьбе местных жителей была восстановлена историческая арка на входе в парк.

Реализовать второй этап благоустройства планируется в 2023-2024 годах.

Венера Хисамова

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