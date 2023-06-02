Суд отправил под домашний арест руководство Фонда имущества Санкт-Петербурга

Октябрьский районный суд отправил под домашний арест гендиректора АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» Станислава Гармаша и его заместителя Евгению Политову. Их подозревают в хищении 9,5 млн руб. при заключении сделок купли-продажи недвижимости Петербурга.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, суд удовлетворил ходатайства следствия и отправил подозреваемых под домашний арест до 24 июля. Такая же мера на тот же срок избрана бизнесмену Андрею Васильеву. Следствие просило заключить под стражу и еще одного фигуранта — гендиректора и владельца ООО «Арин» Андрея Тетыш, однако суд не удовлетворил это ходатайство. Он тоже будет находиться под домашним арестом.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год руководители фонда заключили ряд фиктивных договоров об услугах посредничества при купле-продаже имущества Петербурга с ООО «Арин» и предпринимателем Васильевым. В частности, были проданы государственное предприятие СПб ГУП «Завод МПБО №2». Следствие утверждает, что господин Тетыш получил 5,2 млн руб. будучи посредником, 40% из которых в качестве вознаграждения поступили фонду.

Кроме того, Андрея Васильева подозревают в посредничестве при продаже участка, объекта незавершенного строительства, а также земли и трех нежилых зданий. От этих сделок Фонд имущества Санкт-Петербурга, как утверждает следствие, получил те же 40% — 4,3 млн руб.

«Ъ-СПб» писал о задержании фигурантов и проведенных у них обысках накануне.

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