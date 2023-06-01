Глава Фонда имущества задержан в Петербурге

Экономическая полиция задержала генерального директора АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» Станислава Гармаша. Помимо него задержанными оказались его заместитель, а также глава агентства АРИН Андрей Тетыш и еще один индивидуальный предприниматель. Об этом 1 июня сообщает «Фонтанка».

По данным издания, обыски в здании Фонда имущества, офисе компании АРИН на Невском проспекте и в квартирах фигурантов прошли накануне. Возбуждены два уголовных дела по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Фигурантам вменяется мошенничество при продаже имущества ГУП МПБО-2 и реализации участка ООО «Инженерный корпус» на Лиговском проспекте. Дела объединены, сумма ущерба в общей сложности оценивается в 10 млн рублей.

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