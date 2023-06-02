Российские власти начали применять китайский опыт в управлении экономикой

Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал «Ведомостям», что в последние годы российская модель управления экономикой все больше учитывает китайский опыт. При этом он подчеркнул, что перенять китайскую модель механически невозможно, поскольку в России существуют собственные экономические институты.

Среди характерных для экономики Китая принципов, которые стали применяться в России, господин Решетников назвал удлинение горизонтов планирования и мониторинг спроса.

В настоящее время, по словам министра, период до 2030 года рассматривается как среднесрочный. Планы по решению стратегических вопросов расписываются до 2040–2045 годов. «Понятно, что в условиях сложившейся турбулентности и возможных отклонений от ожидаемых трендов планировать некоторые вопросы на перспективу 15–20 лет довольно сложно. Но развитие технологий, строительство инфраструктуры, переориентация на Восток — это, без сомнений, устойчивые тренды, и здесь мы ориентируемся на длительные сроки»,— объяснил он.

Кроме того, российские власти стали уделять больше внимания мониторингу спроса. Господин Решетников уточнил, что в случае спада потребления среди населения и в корпоративном секторе власти компенсируют его за счет бюджета. «В последние годы мы значительно меньше стали бояться брать в долг и начали гораздо больше использовать дефицит бюджета как инструмент развития экономики»,— отметил он.

В то же время Максим Решетников подчеркнул важность отслеживания эффективности вложений, поскольку при интенсивных расходах бюджета становится меньше проектов, которые создают высокую добавленную стоимость. Говоря об экономическом опыте китайской стороны, господин Решетников отметил, что ее результаты «вызывают глубокое уважение». Однако, по мнению министра, необходимо инвестировать не только в инфраструктуру, но и в развитие технологий.

«Конечно, нельзя сказать, что мы заимствуем какие-то элементы из китайской модели — перенять ее чисто механически просто невозможно. У нас свои институты, своя практика, принципы. Но мы внимательно анализируем и принимаем во внимание опыт коллег»,— заключил он.

24 мая премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Пекин. Его визит продлился два дня. В частности, господин Мишустин встретился с премьер-министром Госсовета Китая Ли Цяном. По итогам встречи они подписали пять соглашений. Кроме того, Россия и Китай договорились скорректировать межправительственное соглашение о поощрении взаимных инвестиций, а также улучшить условия торговли услугами и вложений в свободные зоны на территории друг друга.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пекин снова в московском расписании».

Милена Костерева