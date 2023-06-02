Нижегородская область закупит 113 электробусов и зарядные станции за 5,3 млрд рублей

Нижегородская область получит 113 электробусов и 51 зарядную станцию для электромобилей, сообщил журналистам заместитель губернатора Сергей Морозов. Контракты заключены, на обновление электротранспорта направили 5,3 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам господина Морозова, 62 электробуса области поставит предприятие «Нижэкотранс» в Ворсме, где собирают трамваи «Минин». ЛиАЗ поставит еще как минимум 51 электробус (власти рассчитывают увеличить заказ у этого предприятия до 57 машин), 42 ночные зарядные станции и девять станций для быстрой зарядки. Первые поставки ожидаются в сентябре 2023 года.

Как ране писал «Ъ-Приволжье», региональные власти намерены заменить на электробусы большинство троллейбусов в Нижнем Новгороде. Некоторые из нижегородцев выступили против ликвидации троллейбусного движения в городе. Они обратились в СК РФ и к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Госдуму ставят на "рога"».

Андрей Репин