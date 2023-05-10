Госдуму ставят на «рога»

Инициативная группа жителей Нижнего Новгорода в очередной раз попыталась привлечь внимание федеральных органов власти к вопросу закрытия в городе троллейбусных линий и замены троллейбусов на электробусы. Активисты попросили спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина вмешаться в планы региональных властей и сохранить троллейбусы. Региональные власти утверждают, что сохранение троллейбусов экономически не обосновано, и обещают сохранить и развить все существующие маршруты. Часть троллейбусов планируется сохранить лишь в Сормовском районе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старые троллейбусы, в том числе подаренные Москвой, в нижегородском правительстве хотят заменить на электробусы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Старые троллейбусы, в том числе подаренные Москвой, в нижегородском правительстве хотят заменить на электробусы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Инициативная группа жителей Нижнего Новгорода, выступающих за сохранение в городе троллейбусного движения, направила председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину письмо, попросив его не допустить закрытия в городе ряда троллейбусных маршрутов и предстоящей замены троллейбусов на электробусы. Как сообщал «Ъ-Приволжье», эта замена была анонсирована губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в начале апреля. Тогда региональное правительство заявило, что из федерального бюджета в Нижегородскую область должно поступить 20 млрд руб., которые будут направлены на обновление городского электротранспорта. По словам губернатора, большую часть нижегородских троллейбусов давно пора заменить из-за их полной изношенности.

Покупка новых троллейбусов повлекла бы за собой еще и миллиардные затраты на модернизацию сопутствующей инфраструктуры и контактной сети. Поэтому было решено вместо троллейбусов закупать электробусы, а контактную сеть демонтировать.

Первые 60 электробусов должны будут поступить в депо №1, которое обслуживает маршруты в нагорной части Нижнего Новгорода.

Выступающие против этого решения нижегородцы в обращении к спикеру Госдумы сослались на то, что в Нижнем Новгороде за последние 10 лет число троллейбусов сократилось более чем вдвое. «Это привело к отравлению города выхлопными газами и снижению качества жизни. В Нижнем Новгороде сеть электротранспорта появилась сразу после победы советского народа в Великой Отечественной войне. Троллейбусные линии являются неотъемлемой частью города», — считают активисты, критикующие решение губернатора.

Инициаторы вспомнили выступление Вячеслава Володина в октябре 2022 года на парламентских слушаниях по сохранению, восстановлению и развитию троллейбусного движения в российских регионах. Он говорил о том, что «без решения задач по развитию троллейбусов и трамваев» невозможно повысить качество жизни людей, поэтому «замена троллейбусов на электробус и тем более на автобус недопустима».

Заявители предложили заменять электробусами менее экологичные маршрутки, создающие заторы, и не позволить губернатору разрушить троллейбусное движение в Нижнем Новгороде.

Пока активисты пишут обращения в федеральные инстанции в защиту троллейбусов, региональные власти расширяют планы их ликвидации. Заместить электробусами также планируется шесть маршрутов в Автозаводском и Ленинском районах города.

По словам губернатора, это обеспечит транспортную доступность к новым жилым микрорайонам и застраиваемым территориям, до которых из-за отсутствия контактной сети не может доехать троллейбус. «Полностью от троллейбусов не отказываемся. Те, что в нормативном состоянии, направим в депо Сормовского района», — отметил в своем Telegram-канале Глеб Никитин.

Письмо к Вячеславу Володину стало вторым обращением инициативной группы по поводу сохранения троллейбусного движения в Нижнем Новгороде. Сначала граждане обращались к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить законность решения властей. С авторами письма после этого встречался директор Центра развития транспортных систем Артем Бафанов. После встречи он сообщил, что авторы обращения не обладали всей информацией о будущей замене троллейбусов на электробусы и не знали о том, что сами маршруты будут сохранены. По словам руководителя ЦРТС, после встречи с инициативной группой у ее участников «отпали вопросы» по поводу ликвидации троллейбусной сети.

Тем не менее нижегородское управление СК РФ по поручению председателя начало предварительную проверку, о результатах которой пока не сообщалось.

В областном минтрансе сообщили, что более 80% контактной сети троллейбусов и более 15% опор в неудовлетворительном состоянии, работоспособность инфраструктуры поддерживается исключительно «героическими усилиями ремонтных бригад». При этом смысла заменять электробусами городские автобусы в минтрансе не видят, отметив, что с 2017 года для «Нижегородпассажиравтотранса» было закуплено 630 автобусов на метановом топливе. Этот вид транспорта власти считают достаточно экологичным, поэтому выбор пал на изношенные троллейбусы. Те из них, которые останутся в сормовском депо, будут возить пассажиров в Московском и Канавинском районах.

В случае появления федеральной программы по обновлению троллейбусного транспорта регион готов принять в ней участие, заверили в минтрансе.

Андрей Репин