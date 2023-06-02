Неизвестный заявил о минировании нескольких судов в Кемерово и угрожал убить двух детей

Неизвестный направил несколько писем о минировании ряда судов в Кемерово. Он также потребовал перевести ему 1,3 млн руб., угрожая убийством двух детей в случае отказа. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Письма о минировании поступили в Кемеровский районный суд. В пресс-службе не уточнили, о минировании каких именно судов утверждается в письмах. Там дополнили, что направили обращения об инциденте в соответствующие органы.

«Неизвестный сообщил о минировании нескольких зданий судов в городе Кемерово, при этом потребовал перевести ему 1 млн 300 тыс. руб. на указанный им номер телефона, также сообщил, что если его условия не будут выполнены, то он убьет двух детей»,— сказано в сообщении.

Олеся Павленко