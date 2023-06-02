Бастрыкин заинтересовался давкой во время раздачи мороженого в Комсомольске-на-Амуре в День защиты детей

Давка во время раздачи бесплатного мороженого в честь Дня защиты детей произошла у одного из гипермаркетов Комсомольска-на-Амуре. В нее попали сотни детей, информации о пострадавших нет. Прокуратура отслеживает ситуацию, сообщила представитель надзорного ведомства Хабаровского края Анна Исаева. Позже пресс-служба СКР сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки.

Давка произошла вчера, 1 июня, на улице Дикопольцева рядом с гипермаркетом одной из местных торговых сетей. Компания решила провести акцию в честь Дня защиты детей и раздать бесплатно мороженое детям. В ходе раздачи началась давка, видео с ней опубликованы в соцсетях. Очевидцы сообщали, что к раздаче предложили семь коробок мороженого. Также сообщалось об одной пострадавшей девочке, но власти не подтвердили информацию об этом.

«Прокуратура отслеживает этот момент с пострадавшей. Но на данный момент ни в полицию, ни в медучреждения пока никто не обращался. Сведений по пострадавшим со вчерашнего дня нет вообще. Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с размещенными в интернете видеоматериалами. В итоге будет дана оценка организатору мероприятия по обеспечению безопасности несовершеннолетних»,— сообщила Анна Исаева в разговоре с «РИА Новости».

В СКР позже уточнили, что проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщили «РИА Новости», давка произошла в одном из гипермаркетов местной сети «Самбери». Ее пресс-секретарь Ветта Вольгушева сообщила агентству, что в честь Дня защиты детей компания бесплатно раздала детям 769 кг мороженого, в магазине, где произошел инцидент,— около 1,5 тыс. порций. По ее словам, в магазин после давки обратился только один ребенок. Он потерял в толпе телефон, который позже нашли и вернули ему.

«К сожалению, каждый год мы сталкиваемся с подобными ситуациями и уже реально задаемся вопросом, необходимо ли это делать. Естественно, родители, которые идут туда со своими детьми, мы ожидаем, что они тоже ответственно будут подходить к такому мероприятию... Это единственный магазин, где случился "эффект толпы"»,— сказала она.

Олеся Павленко