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Коммерсантъ FM
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Глава Мосгоризбиркома ожидает попыток дискредитации выборов мэра Москвы

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова не исключила, что могут быть предприняты попытки дискредитации хода и результатов выборов мэра Москвы. По ее мнению, это может произойти на фоне военной операции на Украине.

«Конечно, будут предприниматься попытки дискредитации ее (избирательной кампании.— "Ъ") хода и результатов»,— сказала госпожа Кириллова в интервью «РИА Новости» в ответ на вопрос о том, повлияет ли проведение военной операции на выборы.

Выборы мэра Москвы состоятся 10 сентября. Мэр Сергей Собянин пока официально не объявлял о намерении переизбираться. В мае в московском отделении «Единой России» заявили «Ъ», что господин Собянин будет выдвигаться на осенние выборы от партии. На двух предыдущих выборах он баллотировался в качестве самовыдвиженца.

Подробности — в материале «Ъ» «Мэра двигают по партийной линии».

Лаура Кеффер

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