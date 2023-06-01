В Геленджике пассажирка погибла в ДТП с грузовиком

На Михайловском перевале в районе Геленджика пассажирка легкового авто погибла при столкновении с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Геленджика Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Геленджика

По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2115», спускаясь по перевалу к селу Возрождение, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Автомобиль столкнулся со встречным грузовым автомобилем Howo. Пассажирка отечественного автомобиля 1959 года рождения скончалась на месте от полученных травм.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Анастасия Донскова

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