Reuters: Месси получил официальное предложение от клуба «Аль-Хиляль»

Аргентинский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси получил официальное предложение футбольного клуба Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Об этом Reuters сообщил источник, близкий к футболисту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси

Фото: Christian Hartmann/File Photo, Reuters Лионель Месси

Фото: Christian Hartmann/File Photo, Reuters

По информации источника, клуб предложил Месси контракт на сумму около $400 млн в год. Это единственное предложение, которое игрок получил на сегодняшний день, пишет Reuters.

Вчера, 3 мая, СМИ, в частности, RMC Sport сообщили, что ПСЖ на две недели отстранил Лионеля Месси от матчей за несогласованную с клубом поездку в Саудовскую Аравию. Между тем источник Reuters утверждает, что клуб отстранил футболиста, поскольку тот заявил, что покинет команду по окончании сезона. Действия контракта Месси с ПСЖ истекает в июне этого года.

Аргентинец перешел в ПСЖ в 2021 году по двухлетнему контракту с возможностью продления еще на один год. В составе команды он стал чемпионом Франции и победителем суперкубка страны. С 2003 по 2021 год он играл за «Барселону».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Лионель Месси вылетел из Парижа».

Лусине Баласян