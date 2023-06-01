Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Месси уйдет из ПСЖ по окончании сезона

Аргентинский футболист Лионель Месси покинет «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) по окончании сезона, сообщил тренер парижан Кристоф Гальтье. Следующий матч станет для аргентинца последним в футболке французского клуба.

Фото: Stephanie Lecocq, Reuters

Фото: Stephanie Lecocq, Reuters

«Мне выпала честь управлять лучшим игроком в истории футбола. Матч (против ''Клермона''.—"Ъ") станет для Месси последним на "Парк де Пренс". Надеюсь, что его встретят как нельзя лучше»,— сказал господин Гальтье (цитата — RMC).

Контракт с ПСЖ аргентинский футболист подписал в августе 2021 года. За два сезона в ПСЖ Месси появился на поле 57 раз и забил 22 гола. В 31 матче в текущем сезоне 35-летний футболист забил 16 голов и отдал 16 голевых передач.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Месси намерен перейти в «Аль-Хиляль». По данным инсайдеров, аравийский клуб пообещал аргентинцу зарплату, превышающую €300 млн в год.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Лионеля Месси поманил Ближний Восток».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...