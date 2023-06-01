Месси уйдет из ПСЖ по окончании сезона

Аргентинский футболист Лионель Месси покинет «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) по окончании сезона, сообщил тренер парижан Кристоф Гальтье. Следующий матч станет для аргентинца последним в футболке французского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephanie Lecocq, Reuters Фото: Stephanie Lecocq, Reuters

«Мне выпала честь управлять лучшим игроком в истории футбола. Матч (против ''Клермона''.—"Ъ") станет для Месси последним на "Парк де Пренс". Надеюсь, что его встретят как нельзя лучше»,— сказал господин Гальтье (цитата — RMC).

Контракт с ПСЖ аргентинский футболист подписал в августе 2021 года. За два сезона в ПСЖ Месси появился на поле 57 раз и забил 22 гола. В 31 матче в текущем сезоне 35-летний футболист забил 16 голов и отдал 16 голевых передач.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Месси намерен перейти в «Аль-Хиляль». По данным инсайдеров, аравийский клуб пообещал аргентинцу зарплату, превышающую €300 млн в год.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Лионеля Месси поманил Ближний Восток».

Григорий Лейба