Путин поддержал Воробьева в намерении переизбраться на пост губернатора Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил президента Владимира Путина поддержать его кандидатуру на следующих выборах главы региона. Глава государства оценил качество работы губернатора и поддержал его планы переизбираться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Воробьев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Андрей Воробьев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Все показатели у вас в норме, по некоторым Московская область является лидером, социально значимым показателям, поэтому заделы хорошие. Если у вас желание есть и — самое главное — если люди поддерживают, то желаю вам дальнейших успехов»,— сказал господин Путин на встрече с губернатором (цитата по «РИА Новости»).

Вместе с тем Владимир Путин отметил, «чего не было сделано», указав на необходимость работать с избирателями. Он призвал Андрея Воробьева показывать населению, чего удалось достичь, «по-честному говорить», что и за счет каких средств планируется сделать. «Надо быть убедительным, в целом в делах у вас так и получается»,— подчеркнул президент.

Андрей Воробьев впервые возглавил Московскую область в 2012 году: тогда Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора. В дальнейшем он одержал победу на выборах, затем переизбирался. Следующие выборы главы региона пройдут 10 сентября 2023 года.

Лусине Баласян