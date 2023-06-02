Основатель кадетского училища возглавил техношколу в Новых Лядах

Бывший начальник Пермского президентского кадетского училища войск национальной гвардии имени героя России Кузьмина Сергей Каменев назначен директором МАОУ «Техно-Школа им. В.П. Савиных» (поселок Новые Ляды, Свердловский район Перми). По данным источника, знакомого с ситуацией, господин Каменев на этой неделе уже был представлен в новом качестве руководству градообразующего предприятия поселка – «Протон-ПМ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадетское училище Фото: Кадетское училище

Пост директора этой школы был вакантным – прежний руководитель Тамара Фадеева перешла на должность замначальника департамента образования Перми. По информации «Ъ-Прикамье», новый директор будет развивать на базе школы классы движения «Юнармия».

Господин Каменев известен как основатель кадетского училища в Перми. Этим образовательным учреждением господин Каменев руководил с 1996 года. Тогда по его инициативе был создан лицей милиции при ГУВД по Пермскому краю, который затем преобразован в школу-интернат «Лицей полиции», его правопреемником стал кадетский корпус. В начале года господин Каменев вышел на пенсию после окончания очередного контракта. Новым руководителем образовательного учреждения стал Евгений Каныгин, ранее работавший в управлении образования главного управления кадров Росгвардии.